هايتي.. تواصل أعمال العنف لليوم الثاني

واشنطن (وكالات)

تواصلت أعمال العنف في بور او برنس، أمس، لليوم الثاني على التوالي مع شن مجموعات مسلحة تسعى لإطاحة رئيس الحكومة أرييل هنري هجمات قرب المطار الدولي وسجن في المدينة. وقُتل أربعة شرطيين الخميس وجُرح عشرات الأشخاص منذ تفجر موجة العنف الأخيرة، فيما هنري موجود في كينيا لحشد التأييد لنشر قوة شرطة دولية مدعومة من الأمم المتحدة. والهجمات الأخيرة أحدث سلسلة في أعمال العنف التي تشنها مجموعات مسلحة. وكان هنري في نيروبي لتوقيع اتفاق متبادل مع كينيا تنشر بموجبه قوة شرطة على رأس بعثة دولية لإرساء القانون والنظام في الدولة الكاريبية المضطربة.

وفي هايتي، تظاهر عشرات الشرطيين أمام مقر قيادتهم للمطالبة بتسليمهم جثث زملائهم الأربعة القتلى.

وفي تلك الأثناء، قُطعت طرق في أنحاء بور أو برنس بإطارات مشتعلة.