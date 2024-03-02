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ألمانيا تعزز قدرات مكتب الهجرة واللاجئين

وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر
3 مارس 2024 01:32

برلين (وكالات)

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أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر أنه سيتم زيادة عدد موظفي المكتب المسؤول عن إجراءات اللجوء بشكل كبير وفقاً لما ذكرته فيزر لصحيفة «فيلت آم زونتاج». وقال متحدث باسم المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، إنه سيتعين شغل 1600 وظيفة إضافية، بدوام كامل في المكتب في أسرع وقت ممكن. 
كما قالت الوزيرة، إن الحكومة تعمل جاهدة على الإسراع بإنهاء إجراءات اللجوء ورقمنتها بتكلفة 300 مليون يورو، «325.6 مليون دولار». وتعد الهجرة قضية مثيرة للخلاف في ألمانيا، مما يعزز شعبية أحزاب يمينية متشددة، مثل «حزب البديل من أجل ألمانيا». 
وأكدت فيزر استمرار المراجعة الحكومية لجدوى إجراء إجراءات اللجوء في دول خارج أوروبا. وأضافت «هناك خبراء يعتقدون أن مثل هذا النظام، ممكن، بينما آخرون يقولون، إنه يجب تغيير الوضع القانوني»، مشيرة إلى أن المعايير الأساسية هي حقوق الإنسان، المنصوص عليها في القانون الألماني والأوروبي.

ألمانيا
الهجرة
اللاجئين
نانسي فيزر
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