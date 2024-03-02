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اتجاه لإرجاء محاكمة ترامب في قضية «الوثائق سرية»

اتجاه لإرجاء محاكمة ترامب في قضية «الوثائق سرية»
3 مارس 2024 01:32

ميامي (وكالات)

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نظرت محكمة اتحادية في فلوريدا، أمس، في الجدول الزمني لمحاكمة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتهمة إساءة التعامل مع وثائق سرية والمقرر أن تبدأ اعتباراً من 20 مايو، لكن يُرجح أن يتم تأجيلها أشهراً عدة. 
ويسعى ترامب، المرشح الأوفر حظاً لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، إلى تأخير محاكمته قدر الإمكان إلى ما بعد الانتخابات على أقل تقدير.
وفي ولاية جورجيا يدعو ترامب والعديد من المتهمين معه الذين يُلاحَقون بتهمة محاولات غير قانونية لقلب نتائج انتخابات 2020، إلى كف يد المدعية العامة، وقد عُقِدت جلسة استماع أخيرة أمام القاضي سكوت مكافي، وبعد الاستماع إلى الطرفين، أشار القاضي إلى عزمه على إصدار قرار خلال الأسبوعين المقبلين.
وإذا خلص القاضي إلى وجود تضارب في المصالح يبرر كف يد المدعية العامة فاني ويليس، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تأجيل إجراء هذه المحاكمة التي لم يُحَدَّد لها أي موعد.

الولايات المتحدة
فلوريدا
دونالد ترامب
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