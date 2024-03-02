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ليبيا.. قتيل وجرحى باشتباكات مسلحة بمدينة الزاوية

انتشار أمني مكثف لعناصر من الشرطة الليبية (أرشيفية)
3 مارس 2024 01:33

حسن الورفلي (القاهرة)

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قتل شخص وأصيب عدد آخر في اشتباكات عنيفة بين تشكيلات مسلحة في مدينة الزاوية الليبية غرب البلاد، أمس، ونشر المسلحون الأسلحة الثقيلة والمدفعية على طول الطريق الساحلي بمنطقة الحرشة في الزاوية، بحسب ما أكده مصدر أمني ليبي لـ«لاتحاد». 
واندلعت الاشتباكات بعد مقتل شخص ينتمي لأحد التشكيلات المسلحة بالمنطقة، ما أدى لاندلاع الاشتباكات، في ظل وجود تحركات يقوم بها أعيان ومشايخ الزاوية للتوصل لوقف إطلاق نار.
ونشر المسلحون أسلحة ثقيلة على طول الطريق الساحلي بعد إغلاقه بالسواتر الرملية، وسط تصاعد حالة التوتر والخوف بين المدنيين الذين يعانون صراع التشكيلات المسلحة على النفوذ خلال الأشهر الماضية.
على جانب آخر، عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الأميركية ستيفاني خوري، نائبة للممثل الخاص للشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وبحسب موقع الأمم المتحدة، تقلدت خوري المنصب خلفاً للمبعوث الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي. رايسيدون زينينغا، وشغلت ستيفاني مناصب مختلفة، فيما يتعلق بإدارة النزاعات وبناء السلام في الشرق الأوسط على مدى 30 عاماً، كما شغلت مؤخراً منصب مديرة الشؤون السياسية في بعثة الأمم المتحدة للمساعدة الانتقالية في السودان.
وعملت خوري زميلة باحثة في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية، ومع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمة البحث عن أرضية مشتركة.
وتعد خوري ثاني أميركية تشغل منصب نائب المبعوث الأممي في ليبيا، عقب مواطنتها ستيفاني وليامز التي شغلت المنصب إبان ولاية المبعوث الأسبق غسان سلامة، قبل أن تتولى إدارة البعثة بالإنابة.
في الجزائر، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، أن التقدم السياسي والأمني في ليبيا، أدى إلى تمكين الشركات العالمية العاملة في مجالات الطاقة من العودة للعمل في البلاد.
مشاريع 
كشف المنفي، خلال كلمته في منتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد في الجزائر عن خطة في صدد الإعداد لطرح جولة تراخيص استكشاف جديدة للنفط والغاز في اليابسة والمناطق البحرية من أجل تعزيز الإنتاج، مشيراً إلى أن ليبيا تخطط لإطلاق مشاريع كبرى لزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز الطبيعي خلال عام 2024، مؤكداً في كلمته التزام بلاده بأهداف منتدى الدول المصدرة للنفط والغاز.

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