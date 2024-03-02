ترامب يفوز بترشيح الحزب الجمهوري في ولايتين

فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، السبت، بسهولة في المؤتمرات الانتخابية للحزب الجمهوري في ولاية ميشيجان حيث عانى الحزب من خلافات داخلية خشي بعض الجمهوريين من أن تضر بحملته في الولاية الأميركية الحاسمة.

وتمثل ميشيجان ساحة معركة رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

كما فاز ترامب في ولاية ميزوري وفقا لتوقعات وكالة «أسوشييتد برس» للأنباء.

وتغلب ترامب في كلتا الولايتين على نيكي هيلي آخر منافسيه المتبقين على بطاقة الحزب الجمهوري.

يأتي هذا الفوز فيما أظهر استطلاع جديد للرأي، نشر السبت، تقدم ترامب على الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة.

وأظهر استطلاع، أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وجامعة «سيينا» شمل 980 ناخباً مسجلاً، أن 48% منهم سيختارون ترامب، مقابل 43% لبايدن، في حال أُجريت الانتخابات اليوم.

يأتي فوز اليوم اليوم في ولايتين والتقدم في الاستطلاع قبل أيام من «الثلاثاء الكبير» الذي يشهد انتخابات تمهيدية في أكثر من عشر ولايات.