العراق .. إجراءات أمنية مشددة بعد «تفجير الطارمية»

هدى جاسم (بغداد)

كشف مصدر أمني عراقي، أمس، عن تشديد الإجراءات الأمنية على طول مناطق «حوض نهر دجلة»، بعد تفجير الطارمية الذي وقع أمس الأول. وقال المصدر، إنه «بعد استهداف رتل عسكري في بساتين الطارمية شمال بغداد، والذي أدى إلى مقتل وإصابة 6 من الجنود بينهم ضابط، أوعزت القيادات الأمنية بتشديد الإجراءات ضمن مناطق حوض نهر دجلة الفاصل بين الطارمية وجديدة الشط بين بغداد وديالى».

وأضاف أن «التشديد يأتي لمنع أي خروقات أو تسلل أو محاولة هروب لبعض العناصر عقب التشديد الأمني في المناطق الزراعية وعمليات التمشيط التي جرت»، لافتاً إلى أنه «هناك تنسيق بين بغداد وديالى ضمن محاور تأمين حوض نهر دجلة».

كما أشار إلى وجود رصد جوي للمناطق الزراعية من أجل تأمينها وتعقب أي أهداف تثير الشك مع وجود عمليات تمشيط ميداني لبعض المحاور في عمق بساتين الطارمية.