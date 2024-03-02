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دعوات لتشكيل حكومة تضم جميع أطياف الشعب الفلسطيني

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي (أرشيفية)
3 مارس 2024 01:33

الرياض (الاتحاد) 

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رحبت دول مجلس التعاون الخليجي، أمس، بالبيان الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في موسكو، مطالبة بتشكيل حكومة تضم جميع أطياف الشعب الفلسطيني. 
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في بيان، عن ترحيبه البالغ بالبيان الصادر عن اجتماع الفصائل الفلسطينية في العاصمة الروسية.
 وقال البديوي: «إن مخرجات بيان الاجتماع هي انطلاقة إيجابية للبدء بعمل سياسي موحد، يؤكد على تطلع القوى والفصائل الفلسطينية المشاركة بالاجتماع، على توحيد الصف الفلسطيني، وتشكيل حكومة تضم جميع أطياف الشعب الفلسطيني الشقيق، بما يخدم تطلعاته في ظل الظروف الحرجة والتحديات الراهنة التي تمر بها المنطقة»، حسب وكالة الأنباء السعودية «واس». وأكد على «أن دول مجلس التعاون تدعم جميع النتائج والحلول التي تخدم القضية الفلسطينية، وتضمن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني». 
وأعلنت الفصائل الفلسطينية، أمس الأول، أنها ستستمر في عقد اللقاءات الرامية إلى استعادة الوحدة الوطنية، من أجل توحيد جهودها. وجاءت تصريحات الفصائل، في بيان لهم، عقب اجتماع ضم 13 فصيلاً فلسطينياً، على مدار يومين في موسكو، بدعوة روسية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية. 
واجتماع الفصائل في موسكو هو الأول منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر الماضي، والتي خلفت أكثر من 30 ألف قتيل وما يزيد على 72 ألف جريح غالبيتهم من النساء والأطفال.

مجلس التعاون الخليجي
فلسطين
موسكو
غزة
إسرائيل
جاسم محمد البديوي
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