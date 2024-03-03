مفقودان في انهيار جليدي غربي اليابان

فقد اثنان من بين ثلاثة متسلقين حوصروا في انهيار جليدي في جبل دايسن في محافظة توتوري غربي اليابان يوم السبت، وفقاً لما قالته الشرطة اليابانية.





وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن متسلقاً آخر كان في المنطقة أنقذ رجلاً في السبعينيات من عمره.

لكن رجال الإنقاذ لم يتمكنوا من العثور على الرجلين الآخرين حتى حلول ليل السبت، ومن المتوقع أن تستأنف عملية البحث صباح اليوم الأحد.



وعلى صعيد منفصل، حوصر 10 أشخاص في انهيار جليدي في جبال الألب الشمالية باليابان في وسط اليابان في نفس اليوم، حيث أنقذت مروحية اثنين منهم بينما نزل الثمانية الباقون بأمان من فوق الجبل بمفردهم.





