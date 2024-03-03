مقتل 26 شخصاً بسبب الأمطار الغزيرة في باكستان

ذكر مسؤولون اليوم الأحد، أن 26 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم، بعد سقوط أمطار غزيرة، بشكل غير عادي وهبوب عواصف رعدية، تسببت في حالة من الدمار في باكستان.



وتردد أن معظم الوفيات كانت في إقليم "خيبر باختونخوا" شمال غرب البلاد، حيث لقي 21 شخصاً، من بينهم نساء وأطفال، حتفهم بسبب حوادث مرتبطة بالأمطار، خلال الساعات الـ24 الماضية.



ولقي خمسة أشخاص آخرون، من بينهم امرأة وثلاثة أطفال، حتفهم في إقليم "بلوشيستان" جنوب غرب البلاد.



وأصيب أكثر من 50 شخصاً، من بينهم نساء وأطفال، عندما انهارت أسقف وجدران، طبقاً لما ذكرته سلطات إدارة الكوارث في الإقليمين.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم إجلاء حوالي عشرة آلاف شخص، من بلدة "جوادار" الساحلية في جنوب غرب البلاد، من قبل عمال إنقاذ، بعد سقوط أمطار غزيرة غمرت المنطقة. ويشارك الجيش ووكالات إنقاذ، والقوات شبه العسكرية في مهام الإجلاء.