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أوكرانيا تنشر بيانات عن خسائر الجيش الروسي

جنود أوكرانيون يتفقدون دبابة مدمرة
3 مارس 2024 17:14

نشرت أوكرانيا، اليوم الأحد، بيانات عن خسائر الجيش الروسي منذ انطلاق الأزمة الحالية في فبراير 2022.
وأعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس إلى نحو 416 ألف و800 جندي، بينهم 1160 جنديا لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية. 
جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية «يوكرينفورم».
 وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6640 دبابة، منها 16 دبابة أمس السبت فقط، و12639 مركبة قتالية مدرعة و10188 نظام مدفعية و1003 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و696 من أنظمة الدفاع الجوي. 
وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، منها طائرة واحدة أمس السبت، و325 مروحية، و7843 طائرة مسيرة، و1915 صاروخ كروز، و25 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و13332 من المركبات وخزانات الوقود، و1620 من وحدات المعدات الخاصة. 

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المصدر: د ب أ
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الجيش الروسي
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