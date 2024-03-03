كردستان العراق يحدّد موعداً للانتخابات المحلية

أعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، تحديد 10 يونيو المقبل موعداً جديداً للانتخابات البرلمانية في الإقليم.

في أكتوبر 2022، مدّد برلمان الإقليم مدة دورته عاماً إضافياً.

بعد ذلك، حددت الانتخابات في 18 نوفمبر 2023، لكن مفوضية الانتخابات العراقية طلبت إرجاءها من جديد لقرب موعدها من موعد انتخابات مجالس المحافظات في العراق التي جرت في 18 ديسمبر.

وحدّدت الانتخابات بعدها في 25 فبراير 2024، لكن المفوضية طلبت في يناير إرجاءها مرةً أخرى بانتظار صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون انتخابات الإقليم.

وأصدرت المحكمة في 21 فبراير قراراً حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بمئة عضو بدل 111، وتسليم المفوضية العليا للانتخابات إدارة انتخابات الإقليم بديلاً من هيئة أخرى محلية، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وأعلن نيجيرفان بارزاني رئيس الإقليم، اليوم الأحد، تحديد «يوم 10 يونيو 2024 موعداً لانتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان»، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وبحسب البيان «فإن الجهات المعنية كافة ملزمة بأداء وإنجاز ما يلزم من أجل التعاون والتنسيق مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لغرض تنفيذ هذا الأمر».