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روسيا تقتل عناصر إرهابية خلال عملية في إنغوشيا

عناصر من الشرطة الروسية
3 مارس 2024 20:04

أعلنت السلطات الروسية، اليوم الأحد، أنها أردت ستة عناصر ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نفذتها في إنغوشيا (جنوب)، وهي جمهورية تقع في منطقة القوقاز.
وأعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، في بيان، أنه «في عملية مكافحة الإرهاب التي تم تنفيذها (...) في جمهورية إنغوشيا، تم تحييد ستة مقاتلين حاصرتهم القوات الخاصة التابعة لجهاز الأمن الفدرالي في أحد مباني بلدة كارابولاك».
وأوضح المصدر أن العناصر الستة، من ضمنهم ثلاثة على قائمة المطلوبين، هم «أعضاء» في تنظيم داعش، ومتورطون في عدد من الجرائم الإرهابية، بينها الهجوم على مركز للشرطة ومقتل ثلاثة عناصر من الشرطة في مارس 2023.
وأكدت لجنة مكافحة الإرهاب عدم وقوع إصابات بين المدنيين في هذه العملية التي بدأت مساء السبت في «كارابولاك».
تعلن السلطات الروسية بانتظام إحباط خطط لشن هجمات إرهابية من قبل عناصر مرتبطة بتنظيم داعش المتشدد.
في أبريل 2017، أعلن تنظيم داعش المتطرف مسؤوليته عن هجوم قتل فيه شرطيان في مدينة أستراخان الواقعة على بعد مئات الكيلومترات من جمهوريات القوقاز الروسية.

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المصدر: وكالات
روسيا
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جمهورية إنغوشيا
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