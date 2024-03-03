الإثنين 4 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المزارعون الغاضبون ينوون مواصلة احتجاجاتهم في فرنسا

مزارعون يغلقون طريقا في العاصمة باريس
3 مارس 2024 20:19

أكد رئيس أكبر نقابة زراعية في فرنسا، اليوم الأحد، في اليوم الأخير من معرض الزراعة، أن المزارعين ينوون مواصلة «تحركاتهم على الأرض».
وأوضح أرنو روسو، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات المزارعين، التي تعد أيضاً الأكبر في أوروبا، أنه بعد وعود الحكومة الفرنسية، ينتظر المزارعون «حصول أمور ملموسة جدا» في مزارعهم، مشدداً على أن نقابته لا تدعو إلى تعبئة وطنية «لكن كل مقاطعة يمكنها المبادرة للقيام بتحركات معينة».
وأكد أن «الجمر لا يزال حامياً ولم ينته شيء» في ختام معرض الزراعة السنوي في العاصمة باريس الذي أُقيم فيما تشهد أوروبا حركة غضب شاملة للقطاع الزراعي.
منذ بدء احتجاجات المزارعين في يناير، وعدت الحكومة الفرنسية بمساعدات طارئة تفوق 400 مليون يورو وبتعزيز قوانين حماية مداخيل المزارعين، وبجعل الزراعة «مصلحة وطنية رئيسية».
وتعهدت الحكومة كذلك بتخفيف القيود، لاسيما البيئية منها، مع تنازلات على صعيد المبيدات الحشرية.
وعلى غرار نظرائهم الأوروبيين الذين تظاهروا في إسبانيا وألمانيا واليونان وبولندا وإيطاليا والبرتغال، يحتج المزارعون الفرنسيون على المنافسة التي يعتبرونها غير عادلة من جانب دول من خارج الاتحاد الأوروبي لا تخضع تاليا للقواعد نفسها وعلى البيروقراطية والمعايير التي يعتبرونها عبئاً كبيراً.
ويندد المزارعون الفرنسيون بسعر الشراء المتدني جدا لإنتاجهم وبنقص في المساعدات لهذا القطاع.
كان الاتحاد الأوروبي صاغ اقتراحات، قبل فترة قصيرة، من أجل تخفيف «ضغط» الأنظمة المعمول بها على المزارعين وتلبية مطالبهم مثل تخفيف الشروط المتعلقة بالمراعي، وتبسيط المعاملات الإدارية.

أخبار ذات صلة
سلسلة بشرية بين مدينتين ألمانيتين تنديداً باليمين المتطرف
الآلاف يتظاهرون ضد اليمين المتطرف في ألمانيا
المصدر: وكالات
فرنسا
المزارعون
احتجاجات
آخر الأخبار
شعار شرطة أبوظبي
علوم الدار
تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين
اليوم 10:26
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
الصين تحصد 3 ميداليات في «دولية فزاع»
اليوم 13:00
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»
الرياضة
«فرسان الإمارات» يحتكرون المراكز المتقدمة في «دولية قفز الحواجز»
اليوم 12:51
23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»
الرياضة
23 لاعباً يمثلون «أبوظبي لرفع الأثقال» في «كأس الإمارات»
اليوم 12:30
«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»
الرياضة
«الأبيض الأولمبي» يجدد الموعد مع «الفراعنة» في «غرب آسيا»
اليوم 12:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©