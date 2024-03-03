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إنقاذ عشرات المهاجرين في عرض البحر المتوسط

جانب من عملية إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
3 مارس 2024 21:26

أنقذ طاقم السفينة الألمانية «هيومانيتي1»، 77 مهاجرا كانوا على متن قوارب في عرض البحر الأبيض المتوسط أثناء التوجه إلى الشواطئ الأوروبية. 
وأعلنت جمعية «إس أو إس هيومانيتي» الإغاثية المالكة للسفينة، في مقرها في العاصمة الألمانية برلين في وقت متأخر مساء أمس السبت، عن وجود العديد من القُصَّر بين الأشخاص الذين أنقذوا. 

  • جانب من عملية إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
    جانب من عملية إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
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وذكرت الجمعية أن السفينة «هيومانيتي1» في طريقها الآن نحو ميناء مدينة «باري» الواقعة في جنوب إيطاليا لإيصال المهاجرين إلى البر. 
وحسب معلومات «إس أو إس هيومانيتي»، أبلغت طائرة استطلاع مدنية، سفينة الإنقاذ بوجود ثلاثة قوارب تواجه أزمة في عرض البحر. 
وقالت الجمعية إن خفر السواحل الليبية وصلت إلى مكان الحادث أثناء محاولة نقل الأشخاص على متن قوارب الإنقاذ السريعة.

  • جانب من عملية إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط
    جانب من عملية إنقاذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط

ويغامر آلاف الشبان، من دول أفريقيا جنوب الصحراء، كل عام بحياتهم في قوارب متهالكة من أجل الوصول إلى أوروبا. ويموت الآلاف منهم خلال محاولات الوصول إلى الضفة الثانية من البحر الأبيض المتوسط، وفقا لمنظمة الهجرة العالمية. 

المصدر: وكالات
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