الشتاء هذا العام الأكثر سخونة في دول أوروبية

أظهرت بيانات أولية، صادرة عن خدمة «كوبرنيكوس» المعنية بتغير المناخ والتابعة للاتحاد الأوروبي، أن هذا الشتاء كان الأكثر سخونة في تاريخ اليونان المسجل، بحسب ما أوردته صحيفة «كاتيميريني» اليونانية، اليوم الأحد.

بحسب البيانات التي حللها الفريق العلمي التابع للمرصد الوطني في العاصمة أثينا، فقد تميز شتاء اليونان في 2024-2023 (الذي بدأ في ديسمبر 2023، واستمر في يناير، وفبراير 2024) تحديداً بفترات طويلة من درجات الحرارة المرتفعة، التي تجاوزت المعايير الموسمية، بشكل كبير.

وأفاد المرصد الوطني في أثينا، بتسجيل شتاء 2024-2023 بوصفه الأكثر دفئا في تاريخ اليونان، حيث تجاوز من حيث درجات حرارته شتاء 2016-2015. وقد ارتفع متوسط درجة الحرارة القصوى في اليونان خلال فترة الشتاء بواقع 1,8 درجة مئوية منذ عام 1960 وحتى عام 2024.

في النمسا، أكدت أحدث إحصاءات رسمية توقعات خبراء الطقس لشهر فبراير المنقضي، الذي أصبح الأكثر دفئاً منذ بدء تسجيل درجات الحرارة قبل 257 عاماً في هذا البلد، متجاوزاً بشكل كبير متوسط درجة الحرارة المسجلة على المدى الطويل بواقع 5.5 درجة، مقارنة بمتوسط الفترة من 1991 إلى 2020.

وأشارت هيئة الخِدْمَات المناخية والأرصاد الجوية النمساوية، إلى أن شهر فبراير المنقضي، سجَّل أكبر فجوة مقارنة بمتوسط درجات الحرارة المسجلة على المدى الطويل، بعدما ارتفع متوسط درجة الحرارة في شهر فبراير الفائت بواقع 6.4 درجة في الأراضي المنخفضة، وبواقع 5.9 درجة في المناطق الجبلية مقارنة بالفترة من 1961 إلى 1990.