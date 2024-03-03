أرمينيا: مستعدون للسلام مع أذربيجان

أنطاليا (وكالات)

أعلن مسؤول أرميني كبير، أمس، أن بلاده مستعدة لتوقيع اتفاق سلام مع أذربيجان إذا أبدت باكو الإرادة السياسية مثل بلاده. وعبرت يريفان وباكو في ديسمبر عن رغبتهما في التوصل إلى اتفاق سلام بعد عقود من الخلافات، لكن لم يُبرم أي اتفاق بينهما حتى الآن.

وأبرز القضايا المثيرة للانقسام بين الطرفين منذ أمد هي تلك المتعلقة بإقليم ناجورنو قرة باغ في أذربيجان.

وقال نائب وزير خارجية أرمينيا فاهان كوستانيان إن بلاده لديها إرادة سياسية لتطبيع العلاقات مع أذربيجان على أساس المبادئ التي سبق أن اتفق عليها الجانبان.

وأضاف خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي في تركيا «هذه مسألة تتعلق بالقيادة والإرادة السياسية».