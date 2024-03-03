ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية في 3 ولايات

واشنطن (وكالات)

أظهرت نتائج الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، أمس، في ولايات «ميزوري» و«ايداهو» و«ميشيغان» فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب متغلباً على منافسته نيكي هيلي في السباق نحو الانتخابات الرئاسية.

وفاز الرئيس السابق في كل الانتخابات التمهيدية التي أجريت حتى الآن. وتأتي انتصاراته الجديدة، قبل ثلاثة أيام من «الثلاثاء الكبير» في 5 مارس.

ويشهد «الثلاثاء الكبير» انتخابات تمهيدية في 15 ولاية ويُتوقع أن يحسم في شكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة هايلي.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» في تقرير مساء أمس الأول، أن دونالد ترامب اقترب من الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، إذ حقق انتصارات حاسمة في المؤتمرين الحزبيين في «ميزوري» و«ايداهو» واكتسح مندوبي الحزب الجمهوري المتبقين في «ميشيغان» في المؤتمر الوطني للحزب.

وأضافت الصحيفة أن ترامب فاز بأصوات جميع المندوبين الـ39 خلال مؤتمرهم الحزبي في مدينة «غراند رابيدز» بولاية «ميشيغان» فيما حقق فوزاً عريضاً على منافسته نيكي هيلي في جميع المجالس الانتخابية في ولايتي «ميزوري» و«ايداهو».

وبذلك يكون ترامب قد حقق انتصارات ساحقة على منافسته هيلي في جميع الولايات التي نظمت فيها الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حتى الآن ومن المتوقع ان ينتزع ترشيح الحزب بحلول منتصف مارس الجاري فيما تعهدت هيلي السفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة بالبقاء على الأقل حتى يوم «الثلاثاء الكبير» الأسبوع الحالي عندما ستصوت 15 ولاية بالانتخابات التمهيدية.

وكشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وجامعة «سيينا» ونشرت نتائجه أمس تراجع شعبية الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن في مواجهة منافسه المحتمل دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.

وأظهر الاستطلاع الذي شارك فيه 980 ناخباً أن نسبة 48% منهم سيختارون ترامب مقابل نسبة 43% لبايدن في حال أجريت الانتخابات اليوم.