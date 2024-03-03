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30 قتيلاً من عناصر «الشباب» في الصومال

30 قتيلاً من عناصر «الشباب» في الصومال
4 مارس 2024 01:13

مقديشو (الاتحاد) 

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أعلن الجيش الصومالي أمس، مقتل 30 من عناصر ميليشيات «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في عمليات عسكرية نفذتها قواته في قرى تابعة لمدينة «جمامي» بولاية «جوبالاند» جنوبي الصومال. 
ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» عن الجيش توضيحه أن قواته بالتعاون مع القوات المحلية تمكنت كذلك من إلقاء القبض على 10 من عناصر ميليشيات «الشباب» في منطقة «بارسنغوني». 
وكان الجيش أعلن في وقت سابق من أمس، تنفيذ عملية عسكرية ضد ميليشيات «الشباب» بمحافظة «شبيلى السفلى» جنوبي الصومال.
ووفق  وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس، «نفذت القوات الصومالية عملية عسكرية ضد مليشيات الشباب، في مناطق دودوماي وبولو غدود ومدح مرودي، وياقبرويني التابعة لمحافظة شبيلي السفلى». 
كما قامت القوات بمطاردة الإرهابيين الذين كانوا يختبؤون هناك، مشيدة بالسكان المحليين لوقوفهم إلى جانب قوات الجيش.

الصومال
حركة الشباب الإرهابية
الجيش الصومالي
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