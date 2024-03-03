الجيش العراقي: ليس لدى التحالف أي قوات على الأرض

هدى جاسم (بغداد)

أكد رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يار الله، أمس، أنه لا توجد أي قوات عسكرية للتحالف على الأرض في العراق، وأن مهمة التحالف تقتصر على «الإسناد الجوي» فقط.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس الأركان قوله: إن العراق يريد وضع سقف زمني محدد لإنهاء مهمة التحالف بالكامل، والانتقال بالعلاقات إلى مرحلة الشراكة الثنائية، مضيفاً «لمسنا جدية لدى التحالف الدولي وأميركا بإنهاء مهمة التحالف في البلاد».

وأوضح رشيد يار الله أنه تم تشكيل ثلاث لجان تتعلق بتقييم تنظيم «داعش» وساحات العمليات وقدرات القوات الأمنية العراقية، وستعقد اللجنة العليا اجتماعاً كل 15 يوماً؛ بهدف إنهاء مهمة التحالف الدولي في البلاد.

وبيّن أن «التحالف الدولي تقتصر مهامه الآن على الإسناد الجوي، ولا توجد لديه أي قوات عسكرية على الأرض، وهذا العمل مناط فقط لقواتنا الأمنية بمختلف المسميات من الجيش والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية».

ولفت رئيس أركان الجيش العراقي إلى أن «النقاش مع التحالف الدولي يركز على الجانبين الجوي والاستخباري»، مضيفاً: «أما من الناحية البرية، فنحن قادرون على أداء مهامنا ولا نحتاج لأي قوة لدعمنا أو إسنادنا».

وأشار إلى أن «الرؤية العراقية هي إنهاء مهمة التحالف بالكامل، وتحديد سقف زمني لإنهاء مهمة التحالف بالكامل مع الانتقال إلى مرحلة الشراكة الثنائية ووفق مذكرات تفاهم بين وزارة الدفاع العراقية وعدد من دول التحالف»، مبيناً أن «مهمة اللجنة العسكرية تقتصر على إنهاء وجود التحالف الدولي فيما عملية تأطير العلاقات الثنائية ستكون من مهام وزارة الدفاع والوزارات الأخرى».

وأكد: «لدينا مع الولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي والتي جزء منها الجانب الأمني من خلالها ينبثق موضوع المذكرات الثنائية إضافة إلى انتقال العلاقات الثنائية لمستويات أخرى مع الدول المشاركة في التحالف الدولي».