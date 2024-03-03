«التعاون الخليجي» يشيد باستضافة الإمارات مجموعة من الأحداث والمؤتمرات

الرياض (وام)

ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته 159، الذي عقد أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس في الرياض.

وعقدت على هامش الاجتماع الوزاري، اجتماعات وزارية مشتركة مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية مصر العربية «كل على حده»، ترأسها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة التي تتولى رئاسة مجلس التعاون لهذا العام.

تم خلال الاجتماعات المشتركة بحث أوجه التعاون، وتعزيز التنسيق مع الأشقاء من الدول الثلاث في إطار خطط العمل المشتركة معها. كما تم خلال الاجتماعات التي حضرها وزراء الخارجية ومعالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون بحث التطورات والتحديات القائمة في المنطقة، وبوجه خاص الوضع في قطاع غزة. وفي نهاية اجتماع الدورة الـ 159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، صدر بيان ختامي تضمن استعراضاً لآخر مستجدات العمل الخليجي المشترك، وتطورات القضايا السياسية الإقليمية والعالمية، والموقف من القضايا ذات الاهتمام الأساسي لدول المجلس، بما في ذلك رفضه للتطرف والإرهاب، ودعمه الثابت للشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف سكان عزة،

وكذلك دعم القضايا العربية الأخرى، بما في ذلك رفض الاحتلال الإيراني لجزر دولة الإمارات الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، ودعم موقف دولة الإمارات في استعادة سيادتها عليها، كما تضمن التنويه بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتضمن البيان الختامي أيضاً إشادة المجلس الوزاري بإنجازات دول المجلس في استضافة مجموعة من الأحداث والمؤتمرات في دولة الإمارات، لاسيما نجاح استضافة الإمارات العربية المتحدة المؤتمر الوزاري الـ 13 لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في العاصمة أبوظبي في الفترة من 26 إلى 29 فبراير 2024، والدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، وتتويجه باعتماد «اتفاق الإمارات» التاريخي، ونجاح القمة العالمية للحكومات 2024 التي عقدت في دبي.