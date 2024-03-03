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البابا فرنسيس يدعو إلى وصول آمن للمساعدات لسكان غزة

فتاتان تحملان زجاجات مياه في رفح (أ ف ب)
4 مارس 2024 01:13

الفاتيكان (وكالات)

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دعا البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، إلى ضمان وصول آمن للمساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، حيث يتواصل القصف الدامي للقطاع المدمر والمهدد بالمجاعة، وفق الأمم المتحدة.
وقال البابا إثر صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: «أحمل كل يوم في القلب، وبألم، معاناة السكان في فلسطين وإسرائيل بسبب القتال المستمر».
وأضاف «أشجع على مواصلة المفاوضات من أجل وقف فوري لإطلاق النار في غزة والمنطقة برمتها، بحيث يتم الإفراج عن جميع الرهائن، فيعودون إلى عائلاتهم التي تنتظرهم بقلق، ويتمكن السكان المدنيون في غزة من تلقي المساعدة الإنسانية التي هم بأمس الحاجة إليها في شكل آمن».
وتابع: «هذا يكفي، أرجوكم، توقفوا».

البابا فرنسيس
الأمم المتحدة
فلسطين
إسرائيل
غزة
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