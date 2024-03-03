المتحدث باسم «الصليب الأحمر» في غزة لـ«الاتحاد»: عواقب كارثية وتداعيات خطيرة لأي تصعيد في رفح

شعبان بلال (رفح)

حذر هشام مهنا، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، من القيام بأي عملية عسكرية في مدينة رفح، مؤكداً أن ذلك ستكون له تداعيات خطيرة في المنطقة التي تضم أكثر من 1.5 مليون نازح يعيشون في ظروف بالغة القسوة.

وأوضح مهنا، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حذرت مراراً وتكراراً من خطورة تصعيد الأعمال العدائية بالمناطق المأهولة بالسكان دون اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقاً للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف أن «محافظة رفح تشهد حالة من الذعر والخوف والقلق والترقب من عشرات الآلاف من النازحين الذين يواجهون أسوأ ظروف إنسانية، وتتنشر بينهم الأمراض المعدية، ويصعب عليهم الوصول الآمن إلى الغذاء والدواء والمياه الصالحة للاستخدام الآدمي».

وأشار متحدث باسم اللجنة الدولية الصليب الأحمر في القطاع، إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين في رفح يواجهون الظروف الجوية القاسية من برد وأمطار مع فقدان الشعور بالأمان، ولا يوجد مكان آمن يلجؤون إليه، مؤكداً أن أي عملية عسكرية موسعة سينتج عنها فقد آلاف الأرواح من المدنيين، مشدداً على ضرورة تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، وإتاحة الفرصة للسكان والنازحين للوصول للدعم الإنساني المنقذ للحياة.

وطالب مهنا بتوفير التدابير اللازمة للفاعلين الإنسانيين على الأرض من أجل تحقيق استجابة إنسانية حقيقية، بالإضافة إلى الحماية الأمنية للمدنيين والمستشفيات من مرضى وجرحى وفرق طبية.

عملية عسكرية

أعلنت إسرائيل اعتزامها القيام بعملية عسكرية في رفح وسط حراك دبلوماسي واسع بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والرهائن، في الوقت الذي يعيش فيه مئات الآلاف من سكان القطاع في ظروف غير إنسانية، خاصة في مدينة رفح بعد نزوح الملايين إليها هرباً من القصف والعمليات العسكرية المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.