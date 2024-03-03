«الجامعة» تؤكد مجدداً ضرورة إيقاف إطلاق النار في غزة

القاهرة (الاتحاد)

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجدداً أمس، ضرورة الإيقاف الفوري لإطلاق النار في غزة، والعمل بكل جدية للحيلولة دون وقوع مجاعة للفلسطينيين داخل القطاع.

جاء ذلك في بيان للأمانة العامة للجامعة عقب لقاء أبو الغيط مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة وكبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيغريد كاغ.

واعتبر أبو الغيط أن حرمان الفلسطينيين من المساعدات الإنسانية الأساسية المنقذة للحياة يعد «حكماً بالإعدام وعقاباً جماعياً». وأشار البيان إلى أن اللقاء استعرض بشكل مفصل التدهور الكامل الذي شهده الوضع الإنساني في قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة والخطط المقترحة لإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع. وذكر أن المسؤولة الأممية أوضحت من جانبها شرحاً مفصلاً حول الوضع الإنساني في قطاع غزة في ضوء استمرار الحرب والحصار المفروض على أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع.

واستعرضت كاغ في هذا الإطار عدداً من الأفكار المتعلقة بتوجيه المساعدات الإنسانية والصعوبات المرتبطة بكل خيار.