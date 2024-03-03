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العراق يتوقع زيادة كبيرة في إنتاجه من القمح هذا العام

سنابل القمح
4 مارس 2024 00:41

رجّح وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي، مساء الأحد، أن يرتفع إنتاج بلاده من القمح، خلال الموسم الزراعي للعام الحالي 2024 إلى 6 ملايين طن.
وقال الوزير للصحفيين، على هامش افتتاح الدورة الـ 15 للأسبوع الزراعي في العراق، إن «المؤشرات الأولية للموسم الزراعي للعام الحالي تشير إلى أن العراق سيصل إلى إنتاج 6 ملايين طن من القمح وهو مؤشر إيجابي».
وأضاف العلياوي أن «معدل إنتاج القمح للعام الماضي 2023 بلغ خمسة ملايين و200 ألف طن، وأن الزيادة المتوقعة تأتي من خلال توسيع الرقعة الزراعية واستخدام طرق الإرواء الحديثة فضلاً عن موسم الأمطار». 
وأوضح أن الحكومة العراقية تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحبوب من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، فضلاً عن توسيع رقعة الأراضي الزراعية لمختلف أنواع الفواكه والخضر وتصدير الفائض منها إلى خارج البلاد، وهي سياسة انتهجتها الحكومة العراقية لتطوير القطاع الزراعي ودعم المزارعين وتسديد مستحقاتهم دون تأخير ومدهم بالأسمدة والمبيدات.

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المصدر: وكالات
العراق
القمح
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