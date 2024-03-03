زلزال قوي يهز جزيرة نائية في المحيط الهادي

ضرب زلزال بقوة 6.7 درجة منطقة جزيرة «ماكواري» النائية في جنوب المحيط الهادي، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وقالت «الهيئة»، إن مركز الزلزال، الذي وقع الأحد عند الساعة 16.16 بتوقيت غرينتش، كان تحت الماء قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة «ماكواري» على بعد حوالى 1500 كيلومتر جنوب غرب الجزيرة على عمق عشرة كيلومترات.

تقع جزيرة «ماكواري»، التابعة لأستراليا والبالغة مساحتها 128 كيلومتراً مربعاً، في منتصف الطريق تقريباً بين نيوزيلندا والقارة القطبية الجنوبية. ولا سكان دائمين فيها لكن فيها محطة أسترالية تابعة لوزارة التغير المناخي والطاقة والبيئة والمياه.

وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادي، في بيان، إنه «لا تهديد بحدوث تسونامي» بعد الزلزال.

وتقع جزيرة «ماكواري» بالقرب من منطقة حزام النار الزلزالي.

وتشهد منطقة حزام النار نشاطاً تكتونياً مكثفاً يمتد عبر جنوب شرق آسيا وحوض المحيط الهادي.