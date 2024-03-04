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تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأميركا

تدريبات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأميركا
4 مارس 2024 10:13

بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورة عسكرية رئيسية مشتركة اليوم الاثنين. 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن مناورات سنوية ستستمر لمدة 11 يوماً.

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وقال الجيشان الكوري الجنوبي والأميركي إن التدريبات الأخيرة تهدف إلى تعزيز وضعهما الدفاعي المشترك، موضحين أنها ستركز على عمليات متعددة المجالات من خلال استخدام الأصول البرية والبحرية والجوية والسيبرانية والفضائية.

ويخطط الجانبان لإجراء ما مجموعه 48 مناورة ميدانية هذا الشهر، أي أكثر من ضعف العدد خلال فترة مماثلة من العام الماضي، وفقاً للجيش الكوري الجنوبي.

المصدر: وكالات
أميركا
كوريا الجنوبية
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