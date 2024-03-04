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هيلي تحقق أول فوز لها على ترامب في الانتخابات التمهيدية الأميركية بواشنطن

هيلي تحقق أول فوز لها على ترامب في الانتخابات التمهيدية الأميركية بواشنطن
4 مارس 2024 11:14

أعلنت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي فوزها الأول على الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري عام 2024.

وفازت هيلي بالسباق في واشنطن العاصمة بحصولها على 62.86% من الأصوات مقابل 33.22%  لترامب، حسبما أعلن الحزب الجمهوري في العاصمة في وقت متأخر من يوم الأحد. وأدلى ما مجموعه 2035 جمهورياً بأصواتهم.

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يشار إلى أن فرص هيلي، التي تعتبر أكثر اعتدالاً من ترامب، لا تزال ضئيلة في التغلب في نهاية المطاف على الرئيس السابق في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري.

وكان ترامب قد فاز بجميع السباقات التمهيدية حتى الآن، بما في ذلك ولاية ساوث كارولينا، مسقط رأس هيلي.

وسيضيف فوزها في عاصمة البلاد 19 مندوباً فقط إلى مجموعها. ومع ذلك، أشارت هيلي إلى أنها ستبقى في السباق حتى انتخابات "الثلاثاء الكبير" على الأقل، عندما يجري التصويت في 15 ولاية وفي إقليم واحد، وهو ساموا الأميركية.

المصدر: وكالات
نيكي هيلي
دونالد ترامب
الولايات المتحدة الأميركية
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