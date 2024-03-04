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شولتس يبرر رفضه تسليم أوكرانيا صواريخ "تاوروس"

صاروخ "تاوروس" الألماني بعيد المدى المتطور
4 مارس 2024 16:29

شرح المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، الأسباب التي جعلته يرفض تسليم صواريخ "تاوروس" طويلة المدى والموجهة إلى أوكرانيا.
واستبعد شولتس تسليح كييف بهذه الصواريخ المتطورة لكون التحكم فيها يتطلب مشاركة جنود من ألمانيا في أوكرانيا للمساعدة في تشغيلها.
وقال في إحدى المناسبات "... لا يمكنك تسليم نظام أسلحة بمدى واسع جدا بدون التفكير في كيفية التحكم فيه".
وأضاف "إذا كنت تريد التحكم، وهذا لن يحدث إلا بمشاركة جنود ألمان، فهو أمر غير وارد بالنسبة لي".
ورفض المستشار الألماني، حتى الآن، كل الضغوط التي تطالبه بإرسال صواريخ "تاوروس" إلى أوكرانيا، مبررا ذلك بخشيته من الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع روسيا. 

 

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المصدر: رويترز
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