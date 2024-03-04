«الناتو» يجري مناورة عسكرية كبيرة في بولندا

يجري حوالي 20 ألف جندي من تسع دول لأعضاء في حلف شمال الأطلسي «الناتو» تدريبات لعبور نهر «فيستولا»، أطول أنهار بولندا، اليوم الاثنين، في إطار مناورة عسكرية ضخمة. ومن المقرر إجراء تدريبات «دراجون 24» بالقرب من بلدة «كورزينيوفو»، على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب مدينة «جدانسك».

ستشارك بولندا بنحو 15 ألف جندي في المناورات، بحسب وارسو.

وقالت القوات المسلحة البولندية، إن عبور نهر «فيستولا» مع بناء جسر عائم سيختبر قدرة القوات البرية والبحرية والجوية والإلكترونية على العمل معاً خلال أزمة عسكرية كبيرة.

بالإضافة إلى كونها واحدة من أقوى داعمي أوكرانيا في أزمتها الحالية، فقد استقبلت بولندا ما يقرب من مليون لاجئ أوكراني. وعلاوة على ذلك، فهي مركز لوجستي للمساعدات العسكرية الغربية.

وقد استثمرت بولندا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، مؤخراً بكثافة في أنظمة الأسلحة الحديثة، وتنفق نحو 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.

تعد مناورات «دراجون 24» جزءاً من مناورات «المدافع الصامد» الأكبر التي يجريها (الناتو) حالياً في جناحه الشرقي. وتعد «المدافع الصامد» أكبر مناورة للحلف الدفاعي منذ الحرب الباردة.