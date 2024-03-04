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المحكمة العليا الأميركية تصدر حكماً لصالح ترامب

دونالد ترامب
4 مارس 2024 20:31

منحت المحكمة العليا الأميركية نصرا كبيرا لدونالد ترامب، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يواصل فيه حملته للعودة لرئاسة الولايات المتحدة.
وقررت المحكمة منع الولايات الأميركية من استبعاد مرشحين لمناصب اتحادية بموجب بند دستوري يتضمن التمرد ونقضت بذلك قرارا قضائيا سابقا كان يستبعد الرئيس السابق من المنافسة كان قد صدر في ولاية كولورادو.وألغى القضاة بالإجماع قرارا اتخذته المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر الماضي بمنع ترامب من المنافسة في الاقتراع التمهيدي للحزب الجمهوري في الولاية غدا الثلاثاء. 
كان قضاة المحكمة العليا في كولورادو توصلوا إلى أن التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي يحرم ترامب من تولي منصب عام مرة أخرى.
وخلصت محكمة كولورادو إلى أن ترامب شارك في تمرد بسبب ما قالت إنه تحريضه ودعمه لهجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأميركي (الكابيتول) في السادس من يناير 2021.
وترامب هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل.
ومنافسه الوحيد المتبقي على ترشيح الحزب الجمهوري هي نيكي هيلي، حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية السابقة.
وجاء الحكم عشية الثلاثاء الكبير، وهو اليوم الذي تُجرَى فيه الانتخابات التمهيدية للأحزاب في عدد من الولايات.
وكتب ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي مباشرة بعد صدور الحكم «فوز كبير لأميركا!!!».

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المصدر: وكالات
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دونالد ترامب
كولورادو
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