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40 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في باكستان

40 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في باكستان
5 مارس 2024 01:00

اسلام آباد (وكالات) 

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ذكرت وسائل إعلام باكستانية أمس، أن 40 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب العشرات بجروح جراء الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج اللذين تسببا بتوقف الحياة في العديد من المناطق باقليم «خيبر بختونخوا» شمال باكستان وإقليم «بلوشستان» الجنوبي. 
وقال المتحدث باسم هيئة إدارة الكوارث الإقليمية في شمال غربي باكستان تيمور خان في تصريح صحفي إن حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة وتساقط الثلوج في إقليم «خيبر بختونخوا» خلال الـ48 ساعة الماضية بلغت 35 شخصاً فيما أصيب 43 شخصاً بجروح في حوادث مرتبطة بالأمطار الغزيرة، مضيفاً أن «46 منزلاً في إقليم «خيبر بختونخوا» تدمر بالكامل جراء الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية، فيما تضرر أكثر من 300 منزل بشكل جزئي. وفي إقليم «بلوشستان» ذكرت السلطات الإقليمية أن 5 أشخاص لقوا مصرعهم من بينهم أطفال جراء انهيار أسقف المنازل والمباني بسبب الأمطار الغزيرة. 
وأوضحت أن أكثر من 82 منزلاً تدمر بالكامل فيما تضرر 120 منزلاً بشكل جزئي في الإقليم الذي اشتدت به برودة الجو بعد تساقط الثلوج على قمم التلال. 
وأكدت السلطات استمرار عمليات الإغاثة في تسع مقاطعات بالإقليم، إذ تمت إغاثة أكثر من 900 شخص حتى الآن ونقلهم إلى أماكن آمنة.

الأمطار الغزيرة
باكستان
بلوشستان
خيبر بختونخواه
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