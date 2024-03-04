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الكونغرس الأميركي يتوصل لاتفاق بشأن تمويل الميزانية الفيدرالية

أرشيفية
5 مارس 2024 01:00

واشنطن (وكالات) 

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أعلن زعماء الكونغرس الأميركي أمس، التوصل إلى اتفاق لتمويل جزء كبير من الميزانية الفيدرالية، سيسعى مجلسا النواب والشيوخ لإقراره قبل مهلة تنتهي خلال الأسبوع الحالي.
وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر «يشكل توصل الكونغرس إلى اتفاق بين الحزبين حول القوانين الستة الأولى للتمويل الحكومي التي تسمح للحكومة بالاستمرار بالعمل، نبأ ساراً».
واتفق قادة الكونغرس على حزمة تدابير بقيمة 460 مليار دولار يجب أن تقر في مجلسي الشيوخ والنواب في البرلمان الأميركي.
وحذر شومر من أن «الوقت يداهم لأن تمويل الحكومة ينفد الجمعة، يجب على مجلس النواب أن يسرع في إقرار هذا الاتفاق وإرساله إلى مجلس الشيوخ».
وقد يؤدي التأخر في أي من المجلسين إلى إغلاق مؤقت لإدارات ومرافق عامة عدة.
من جانبه، قال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب مايك جونسون إن الاتفاق سمح بتحقيق «انتصارات رئيسية للمحافظين» وفرض اقتطاعات كبيرة في بعض النفقات الفدرالية.

الكونغرس الأميركي
الميزانية الفيدرالية
أميركا
مجلس النواب الأميركي
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