«الثلاثاء الكبير».. يوم حاسم في الانتخابات التمهيدية الأميركية

واشنطن (وكالات)

يصوت الناخبون الأميركيون في 15 ولاية اليوم، لاختيار مرشحهم للانتخابات الرئاسية المقبلة، في إطار يوم «الثلاثاء الكبير» الذي يشكل محطة حاسمة في رزنامة الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويتوقع أن يؤكد حتمية المواجهة بين جو بايدن ودونالد ترامب في نوفمبر.

من أجل الحصول على بطاقة حزبهم للانتخابات الرئاسية ينبغي على المرشحين الحصول على عدد معين من المندوبين ولا يهم في هذا الإطار العدد الإجمالي للأصوات التي يحصلون عليها للوصول إلى هذه النتيجة.

وتجرى الانتخابات التمهيدية للحزبين الجمهوري والديمقراطي كل أربع سنوات لاختيار المندوبين الذين سيصوتون لاختيار المرشح خلال المؤتمر العام للحزب رسمياً.

وغالبية الولايات الـ15 التي تنظم انتخابات تمهيدية في إطار «الثلاثاء الكبير» تختار مندوبيها على أساس المبدأ نفسه، أي أن المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات يحصل على العدد الإجمالي لمندوبي كل ولاية، والحلول في المرتبة الثانية قد يعني عدم الحصول على أي مندوب. وبالنسبة لنيكي هايلي المرشحة الوحيدة المتبقية على طريق دونالد ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري، قضى هذا النظام على فرصها بشكل شبه تام إذ إنه يميل إلى خدمة مصلحة المرشح الأوفر حظاً.

فباستثناء الانتخابات التمهيدية التي جرت أمس، في العاصمة واشنطن وفازت بها نيكي هايلي، وهو أول فوز لها في السباق على ترشيح الحزب ويعد فوزاً رمزياً للسفيرة الأميركية السابقة لدى الأمم المتحدة، فاز الرئيس السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية في كل الولايات التي أجريت فيها انتخابات حتى الآن قبل حلول موعد «الثلاثاءالكبير». وحققت حاكمة كارولاينا الجنوبية السابقة 40 % من الأصوات في هذه الولاية لكنها لم تحصل إلا على 3 مندوبين في حين فاز ترامب بـ47 مندوباً. وتعهدت هايلي الاستمرار في السباق حتى «الثلاثاء الكبير» على الأقل.

ويرى خبراء أن استمرارها حتى الآن مرتبط خصوصاً بأملها من احتمال تعذر مشاركة دونالد ترامب في انتخابات نوفمبر بسبب متاعبه القضائية.

ويحتاج دونالد ترامب إلى 1215 مندوباً من أصل 2429 لضمان الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري. وقد فاز في ثماني ولايات ومناطق شهدت انتخابات حتى الآن محققاً أكثر من 247 مندوباً في مقابل 24 فقط لنيكي هايلي، وخلال «الثلاثاء الكبير» سيتم اختيار أكثر من ثلث المندوبين.

ويهيمن الرئيس السابق على السباق وقد يتجاوز العدد المطلوب من المندوبين بحلول 19 مارس حتى لو أن الانتخابات التمهيدية تستمر حتى مطلع يونيو. ويعتمد الحزب الديمقراطي المبدأ نفسه ولديه 3934 مندوباً. وينبغي على جو بايدن الذي يعتبر حصوله على ترشيح حزبه قضية شكلية أن يفوز بتأييد 1968 مندوباً، حيث حصل حتى الآن على 206 مندوبين وقد يضمن ترشيحه اعتباراً من مارس أيضاً.