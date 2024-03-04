استهداف سفينة شحن قبالة السواحل اليمنية

دبي (وكالات)

أفادت وكالة «أمبري» البريطانية للأمن البحري أمس، بأن هجوماً استهدف سفينة شحن ترفع علم ليبيريا قبالة السواحل اليمنية.

وأوضحت «أمبري» أن الاستهداف وقع «على بعد نحو91 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرق عدن في اليمن»، مضيفة أنه «بحسب ما ورد، أصيبت السفينة وأرسلت إشارة استغاثة».

وأضافت الوكالة البريطانية أنه «لم يتم التأكد ما إذا كانت السفينة قد تأثرت بشكل مباشر أو تعرضت لأضرار بسبب انفجارات قريبة»، مشيرة إلى أن السفينة «كانت في طريقها من سنغافورة إلى جيبوتي».

وأثار إعلان غرق سفينة «روبيمار» البريطانية التي استهدفتها جماعة الحوثي، في البحر الأحمر، قبل أسبوعين مخاوف كبيرة جراء التداعيات الكارثية المدمرة للحياة البحرية والمجتمعات في اليمن والإقليم والدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وتعرضت سفينة الشحن التي يبلغ طولها 171 متراً وعرضها 27 متراً وترفع علم بيليز في 18 فبراير الماضي على بعد 18 ميلاً من ميناء المخا، غربي اليمن، لاستهداف حوثي، ما أدى إلى إصابتها بأضرار جسيمة وغرقها جزئياً، وهي تحمل 22 ألف طن من الأسمدة السامة والمواد الكيميائية الخطيرة و120 طناً من الديزل والمازوت تسبب حينها في تسريب بقعة نفط بطول 18 ميلاً، قبل أن تعلن خلية الأزمة في الحكومة اليمنية، السبت الماضي، غرق السفينة.