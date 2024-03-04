الصومال يعلن مقتل 35 إرهابياً بينهم أجانب

أحمد شعبان (مقديشو، القاهرة)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل 35 عنصراً من القيادات البارزة وعناصر الميليشيات الإرهابية بينهم أجانب في عملية عسكرية مشتركة بولاية «جوبالاند» جنوبي الصومال.

وقال الجيش إنه تم خلال العملية العسكرية التي جرت في مناطق عدة وقرى تابعة لمحافظة «جوبا السفلى» اعتقال سبعة من عناصر الميليشيات الإرهابية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا».

وحذر خبراء ومحللون سياسيون من تزايد العمليات الإرهابية لحركة الشباب، والتحديات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي في ظل تواصل حركة «الشباب» الإرهابية شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية، وتداعيات انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي من الصومال «أتميس»، التي أعلنت استكمال المرحلة الثانية من انسحابها الذي يشمل 3000 جندي، والاستعداد للمرحلة الثالثة؛ لخفض الجنود بمقدار 4 آلاف جندي في يونيو المقبل.

ويقول المحلل السياسي الصومالي الدكتور ياسين سعيد، إن الانسحاب الثاني لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» يعكس مرحلة جديدة في القوة الأمنية المحركة في البلاد، حيث تشكل الانسحابات تحديات للوضع الأمني وتزيد من التوترات، وقد تسعى «الشباب» إلى تخويف الشعب الصومالي وزعزعة الأمن بشكل أكبر لتحقيق أهدافها.

وأوضح ياسين في تصريح لـ«الاتحاد»، أن انسحاب «أتميس» له نواح إيجابية، حيث يتيح الفرصة لتعزيز السيادة الوطنية والتعاون المحلي، وكسب ثقة الشعب في الدولة الصومالية، ولذلك يجب على الحكومة أن تقوي قدرات القوات الأمنية وتعزز الاستقرار الداخلي.

ويرى أنه يتعين على المجتمع الدولي اعتماد استراتيجيات لدعم الصومال في مرحلة ما بعد انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك توفير المساعدة العسكرية والتنموية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، محذراً من استغلال تنظيم الشباب الفراغ الأمني لتكثيف هجماته.

وبدوره، قال نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي السفير صلاح حليمة، إن الوضع الأمني في الصومال تحسن بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الاهتمام بمواجهة الإرهاب فكرياً وأمنياً، منوهاً إلى أن العمليات العسكرية التي تمت بنجاح كبير خلال الفترات السابقة نتج عنها انحسار حركة الشباب في الجنوب.

وكشف حليمة في تصريح لـ«الاتحاد» أن العمليات الإرهابية التي تنفذها حركة الشباب الإرهابية؛ محاولة منها لإرسال رسائل بأنها مازالت موجودة على أرض الواقع، مشدداً على أن الموقف الإقليمي والدولي وخاصة من جانب الدول العربية الداعمة للصومال في حربه على الإرهاب، سوف يكون له تأثير إيجابي على فرص التنمية في الصومال.