الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصومال يعلن مقتل 35 إرهابياً بينهم أجانب

جنود صوماليون (أرشيفية)
5 مارس 2024 01:00

أحمد شعبان (مقديشو، القاهرة)

أخبار ذات صلة
الصومال.. مقتل 50 إرهابياً من «الشباب»
30 قتيلاً من عناصر «الشباب» في الصومال

أعلن الجيش الصومالي، أمس، مقتل 35 عنصراً من القيادات البارزة وعناصر الميليشيات الإرهابية بينهم أجانب في عملية عسكرية مشتركة بولاية «جوبالاند» جنوبي الصومال. 
وقال الجيش إنه تم خلال العملية العسكرية التي جرت في مناطق عدة وقرى تابعة لمحافظة «جوبا السفلى» اعتقال سبعة من عناصر الميليشيات الإرهابية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا». 
وحذر خبراء ومحللون سياسيون من تزايد العمليات الإرهابية لحركة الشباب، والتحديات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي في ظل تواصل حركة «الشباب» الإرهابية شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية، وتداعيات انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي من الصومال «أتميس»، التي أعلنت استكمال المرحلة الثانية من انسحابها الذي يشمل 3000 جندي، والاستعداد للمرحلة الثالثة؛ لخفض الجنود بمقدار 4 آلاف جندي في يونيو المقبل.
ويقول المحلل السياسي الصومالي الدكتور ياسين سعيد، إن الانسحاب الثاني لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» يعكس مرحلة جديدة في القوة الأمنية المحركة في البلاد، حيث تشكل الانسحابات تحديات للوضع الأمني وتزيد من التوترات، وقد تسعى «الشباب» إلى تخويف الشعب الصومالي وزعزعة الأمن بشكل أكبر لتحقيق أهدافها.
وأوضح ياسين في تصريح لـ«الاتحاد»، أن انسحاب «أتميس» له نواح إيجابية، حيث يتيح الفرصة لتعزيز السيادة الوطنية والتعاون المحلي، وكسب ثقة الشعب في الدولة الصومالية، ولذلك يجب على الحكومة أن تقوي قدرات القوات الأمنية وتعزز الاستقرار الداخلي. 
ويرى أنه يتعين على المجتمع الدولي اعتماد استراتيجيات لدعم الصومال في مرحلة ما بعد انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي، بما في ذلك توفير المساعدة العسكرية والتنموية، وتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية، محذراً من استغلال تنظيم الشباب الفراغ الأمني لتكثيف هجماته. 
وبدوره، قال نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي السفير صلاح حليمة، إن الوضع الأمني في الصومال تحسن بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الاهتمام بمواجهة الإرهاب فكرياً وأمنياً، منوهاً إلى أن العمليات العسكرية التي تمت بنجاح كبير خلال الفترات السابقة نتج عنها انحسار حركة الشباب في الجنوب.
وكشف حليمة في تصريح لـ«الاتحاد» أن العمليات الإرهابية التي تنفذها حركة الشباب الإرهابية؛ محاولة منها لإرسال رسائل بأنها مازالت موجودة على أرض الواقع، مشدداً على أن الموقف الإقليمي والدولي وخاصة من جانب الدول العربية الداعمة للصومال في حربه على الإرهاب، سوف يكون له تأثير إيجابي على فرص التنمية في الصومال.

الصومال
الجيش الصومالي
مكافحة الإرهاب
حركة الشباب الإرهابية
الإرهاب
جوبالاند
آخر الأخبار
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
واشنطن: التغلب على العقبات أمام الهدنة في غزة «ممكن»
6 مارس 2024
سفينة شحن ترسو في ميناء عدن بعد تعرضها لهجوم حوثي (رويترز)
الأخبار العالمية
أضرار بسفينة استهدفها الحوثيون بخليج عدن
6 مارس 2024
نجيب ميقاتي (إرشيفية)
الأخبار العالمية
ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان
6 مارس 2024
هيمنة التيارات اليمينية بالبرلمان الأوروبي ستؤثر على سياسة التكتل (أرشيفية)
الأخبار العالمية
دراسة: تزايد حظوظ القوى اليمينية بالانتخابات الأوروبية
6 مارس 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر يناير
6 مارس 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©