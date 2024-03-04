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إسبانيا تفرض عقوبات على 12 مستوطناً بالضفة الغربية

جنود إسرائيليون في شوارع رام الله (أ ف ب)
5 مارس 2024 01:01

مدريد (وكالات)

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أعلنت إسبانيا، أمس، أنها بدأت بتنفيذ عقوبات على مجموعة أولى تضم 12 مستوطناً إسرائيلياً في الضفة الغربية المحتلة. وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس، في كلمة أمام اللجنة المشتركة لمجلس النواب الإسباني، إن الحكومة بدأت بفرض عقوبات على «مجموعة أولى تضم 12 مستوطناً عنيفاً». وأضاف ألباريس: «نعلم أن الصمت والتقاعس يعملان دائماً ضد الضحايا». ودعا إلى دعم قرارات محكمة العدل الدولية التي طلبت من إسرائيل الامتناع عن أي أجراءات إبادة ضد الفلسطينيين، مطالباً الأطراف المعنية بالامتثال لتلك القرارات المؤقتة. كما حث الوزير الإسباني الدول المانحة على مواصلة تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».
وفي سياق آخر، أعلنت مصادر فلسطينية أمس، أن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة رام الله، مما أسفر عن مقتل فتى في مخيم للاجئين خلال أكبر مداهمة للمدينة منذ سنوات. وذكر شهود في رام الله أن القوات الإسرائيلية اقتحمت المدينة بعشرات الآليات العسكرية. وأظهرت لقطات لتلفزيون «رويترز» آليات عسكرية تغادر المخيم بينما يقف جنود مسلحون بالبنادق على مقربة من المكان.

الضفة الغربية
إسرائيل
فلسطين
الضفة الغربية المحتلة
إسبانيا
المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنون الإسرائيليون
خوسيه مانويل ألباريس
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