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الأردن يحذر من تداعيات انعدام الأمن الغذائي في غزة

توزيع مساعدات بمركز لـ«الأونروا» في رفح (أ ف ب)
5 مارس 2024 01:00

عمّان (الاتحاد)

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حذّر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أمس، من تداعيات انعدام الأمن الغذائي في غزة، جراء الحرب الدائرة في القطاع منذ 7 أكتوبر.
وأكد الملك عبد الله الثاني خلال استقباله المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» شو دونيو، على ضرورة مواصلة كل الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكل الطرق المتاحة، والعمل على استعادة الخدمات الأساسية هناك.
ونفذ الجيش الأردني منذ بدء الحرب 25 إنزالاً جوياً، كان آخر 5 منها، السبت الماضي، بمشاركة أولى مع الولايات المتحدة، إضافة إلى تسهيل مهمة 10 إنزالات جوية لدول شقيقة وصديقة، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وفي لقاء آخر مع رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير بالكنيست الإسرائيلي النائب أيمن عودة، طالب عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، أمس، بوقف الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس والمسجد الأقصى، داعياً إلى تجنب التصعيد في الأراضي الفلسطينية.
وقال البيان: إن «الملك عبدالله الثاني أكد ضرورة بذل أقصى الجهود، للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين».

الأمن الغذائي
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
الأردن
حرب غزة
الحرب في غزة
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