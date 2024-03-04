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إيطاليا تقترح مبادرة جديدة لتقديم مساعدات لأهالي غزة

طفل يأكل قطعة خبز في رفح (أ ف ب)
5 مارس 2024 01:00

روما (الاتحاد، وكالات)

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أعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني أن بلاده مستعدة لإطلاق مبادرة جديدة لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني في غزة. وقال تاجاني في تصريحات صحفية أمس، إن بلاده ستعمل على التشجيع على مبادرة إنسانية جديدة لمساعدة السكان المدنيين الفلسطينيين.
وأفاد أنه سيدعو كافة المنظمات الأممية التي تتخذ من العاصمة روما مقراً لها إلى الخارجية الإيطالية، قائلاً: «من خلال طاولة سلام يمكن التحضير لإرسال الغذاء إلى غزة وقد يحمل شعار الغذاء من أجل غزة».
واعتبر أن الأوضاع في المنطقة «معقدة جداً»، معرباً عن أمله بأن تتمكن جهود الوساطة من إقناع الأطراف بوقف إطلاق النار مع بداية شهر رمضان.
وقال: «الهدف الاستراتيجي بالنسبة للمنطقة يتمثل بصيغة (شعبان ودولتان)، والتي بموجبها يتم الاعتراف بإسرائيل، ويكون للفلسطينيين واقعهم المؤسسي الخاص بهم».
وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار مصحوباً بالإفراج عن جميع الرهائن، مبيناً أن «هذا أمر ضروري من أجل تقديم المساعدات التي تحتاجها المنطقة أكثر بكثير مما يمكن توزيعه عن طريق إسقاط طرود المواد الغذائية من الطائرات».

إيطاليا
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
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