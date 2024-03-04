«الجامعة» تدعو إلى توفير الإغاثة لأهالي غزة

القاهرة (الاتحاد)

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين أمس، المجتمع الدولي إلى ضرورة القيام بمسؤولياته الأخلاقية والإنسانية تجاه توفير الإغاثة للشعب الفلسطيني وفتح المجال أمام تقديم المساعدات الإغاثية لأهالي قطاع غزة، مؤكدةً أهمية تنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وقال مندوب موريتانيا الدائم لدى الجامعة السفير حسين الديه في كلمته خلال انطلاق أعمال الدورة الحالية الـ 161 لمجلس الجامعة، إن الوضع المأساوي في قطاع غزة يفرض نفسه على أجندة العمل العربي بما يحمله من تداعيات إنسانية غير مسبوقة.

وأبدى الديه أسفه إزاء الصمت غير المبرر من المجتمع الدولي تجاه ما يحدث في غزة، داعياً إلى التحرك الفوري لإيقاف الحرب.

وأكد المسؤول الموريتاني مجدداً حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، داعياً إلى تنسيق الجهود العربية للعمل على عودة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما يسهم في تحقيق الأمن للمنطقة.

وطالب الديه المجتمع الدولي بسرعة التحرك للتصدي لحملة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشدداً على أهمية إيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع المحاصرين.

وأشار إلى أهمية تنسيق الجهود العربية لمواجهة التحديات الراهنة على الساحة الإقليمية لاسيما ما يتعلق بالاعتداءات على قطاع غزة، مشدداً على أهمية تحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية.

من جهته، انتقد مندوب المغرب لدى الجامعة رئيس الدورة السابقة (160) لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين محمد ايت، صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأعرب المندوب المغربي عن إيمان بلاده الراسخ بعدالة القضية الفلسطينية، مطالباً بضرورة إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وأشار إلى أن المغرب بعد التشاور مع دولة فلسطين دعا إلى عقد اجتماع طارئ في أكتوبر 2023 تمخض عنه قرارات تدعم الشعب الفلسطيني ومنها إيقاف إطلاق النار والسماح للمساعدات الإنسانية ومنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم.