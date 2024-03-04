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بلجيكا تعلن اعتزامها استضافة مؤتمر دولي للسلام أبريل القادم

طفلان يجلسان داخل سيارة محترقة في رفح (أ ف ب)
5 مارس 2024 01:00

بروكسل (وكالات)

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أعلنت وزيرة خارجية بلجيكا حاجة لحبيب، أمس، اعتزام بلادها استضافة مؤتمر دولي للسلام في أبريل المقبل لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة. 
وقالت لحبيب في تصريحات صحفية، إن بلجيكا التي تترأس الدورة الحالية لمجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تعمل ما في وسعها من أجل التوصل إلى إيقاف فوري لإطلاق النار وتأمين إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني. 
وأوضحت أنها تجري بشكل شبه يومي اتصالات دولية من أجل إيقاف إطلاق النار لمدة 40 يوماً لتمكين الفلسطينيين من الحصول على المساعدات العينية الضرورية. 
وذكرت أنها على تواصل مع السلطات الأردنية لتنسيق عمليات إنزال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى سكان قطاع غزة، مؤكدة أن «هذا الأمر يعد أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني الذي يحتاج إلى المزيد من المساعدات العاجلة». 
وأشارت إلى أن بلجيكا أرسلت في ديسمبر الماضي مساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن المساعدات مستمرة ولن تنقطع.

بلجيكا
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