الإمارات تواصل تقديم معونات طبية وأدوية إلى مستشفيات غزة

حامد رعاب (أبوظبي)

واصلت مؤسسات الدولة الإنسانية جهودها في تقديم المساعدات للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، في إطار «عملية الفارس الشهم 3» الإنسانية التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

وأعلنت عملية «الفارس الشهم 3» مواصلة دعم القطاع الصحي في القطاع من خلال تقديم دفعة كبيرة من المعونات الطبية والأدوية والأغذية التي يحتاجها أطفال القطاع.

وقال الدكتور خالد الطنيجي، المدير الطبي للمستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح: إن المعونات الطبية والدوائية التي قدمتها دولة الإمارات تأتي في إطار عملية «الفارس الشهم 3»، حيث سيتم توزيعها على المستشفيات في القطاع.

بدوره، توجه الدكتور مروان الهمص، رئيس لجنة الطوارئ الصحية في مدينة رفح، بالشكر لدولة الإمارات على ما تقدمه من مد يد العون لأبناء الشعب الفلسطيني، قائلاً: «ها هي الإمارات تقدم كميات كبيرة من الأدوية لمساندة مستشفيات قطاع غزة».

وفي السياق، قال وليد زقوت، ممثل هيئة الهلال الأحمر الفلسطيني: «ليس غريباً على حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الدعم الذي تقدمه من الأدوية لإغاثة الشعب الفلسطيني في هذا المصاب».

كما اعتبر النائب بالمجلس التشريعي الفلسطيني، أشرف جمعة، أن تواصل الإمدادات، من أدوية ومعدات وأجهزة طبية، عمل على تغيير مفهوم معنى الصحة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن «هذا الجانب الذي يعتقد البعض أنه بدأ ينهار، بدأ يستعيد عافيته بفضل جهود الجميع وعلى رأسهم الأشقاء في دولة الإمارات».

وفي سياق متصل، بلغ إجمالي المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق حتى يوم أمس، 174 طائرة شحن، وسفينتي شحن، و521 شاحنة برية، كما بلغ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى الميداني داخل غزة 7711 حالة، بالإضافة لاستقبال 72 حالة بالمستشفى العائم في مدينة العريش المصرية.

كما أنشأت الإمارات 6 محطات تحلية مياه بقدرة إنتاجية تبلغ مليوناً و200 ألف غالون يومياً يستفيد منها سكان غزة مباشرة، كما تنتج 5 مخابز أوتوماتيكية افتتحتها دولة الإمارات نحو 15 ألف رغيف خبز كل ساعة.

وأطلقت الإمارات، ضمن عملية «الفارس الشهم 3»، عملية «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بوساطة طائرات القوات الجوية بالاشتراك مع مصر، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين ومساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.

ودشنت دولة الإمارات ضمن عملية «الفارس الشهم 3» المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة رفح، في 3 ديسمبر 2023، والذي تبلغ سعته 200 سرير.

ويضم المستشفى غرفاً للعمليات الجراحية مؤهلة لإجراء أنواع الجراحات المختلفة بما في ذلك، الجراحة العامة وجراحة الأطفال وجراحة الأوعية الدموية، وغرفاً للعناية الحثيثة للبالغين والأطفال، وقسماً للتخدير، وعيادات تخصصية تشمل الباطنية، والأسنان والعظام والطب النفسي، وطب الأسرة، وطب الأطفال، وطب النساء، فضلاً عن الخدمات الطبية المساندة.

ويقدّم المستشفى، إضافة إلى ذلك، خدمات الأشعة المقطعية، والسينية، والصيدلة وهو مزوّد بمختبر يضم أحدث الأجهزة اللازمة لإجراء أنواع التحاليل والفحوص على تنوعها، وبما يعزز قدرته على تقديم العلاج المتكامل لمراجعيه والمستفيدين منه وفق أفضل المعايير والبروتوكولات العالمية.