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زلزال يهز شمال غربي تركيا

زلزال
5 مارس 2024 00:40

ضرب زلزال بقوة 4,9 درجة على مقياس ريختر، مساء الاثنين، ولاية جناق قلعة في شمال غربي تركيا.
وقالت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في موقعها الإلكتروني، إن مركز الزلزال يقع في قضاء "ينيجه"، بحسب ما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.
وأشارت الوكالة إلى أن الزلزال وقع على عمق 10,44 كيلو متر تحت سطح الأرض.
ولم ترد أي معلومات عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.
تتعرض تركيا، من حين لآخر، لزلازل بسبب موقعها الجغرافي. يذكر أن زلزالين بقوة 7,7 درجة و7,6 درجة على مقياسي ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من فبراير العام الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية. وفي المجمل، لقي أكثر من 57 ألف شخص حتفهم في البلدين جراء الزلزالين.

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