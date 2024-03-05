الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انتشار مكثف للشرطة الألمانية مع تحصن امرأة في مستشفى

عناصر من الشرطة الألمانية (أرشيفية)
5 مارس 2024 10:18

تحصنت امرأة 65 عاماً داخل مستشفى في مدينة أخن غربي ألمانيا، الاثنين، مما دفع الشرطة إلى القيام بعملية كبيرة.

وقالت الشرطة مساء الاثنين إن المرأة دخلت المستشفى بعد ظهر الاثنين، وبعد فترة وجيزة لوحظ دخان في المنطقة.

وذكرت صحيفة "بيلد" أن المرأة أطلقت الألعاب النارية داخل المستشفى. ورفضت الشرطة وإدارة الإطفاء وممثلو المستشفى التعليق على التقرير.

وأرسلت الشرطة قوات خاصة إلى المستشفى وتم إخلاء الغرف في المنطقة المحيطة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المرأة مسلحة وما إذا كانت تحتجز أشخاصاً آخرين.

وتم نشر "فرقة كبيرة" من الشرطة في الموقع، مع تواجد للكثير من مركبات الشرطة والإنقاذ في الخارج.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "لا تتوافر لدينا معلومات عن إصابة أي شخص". ولم يكن هناك رد في البداية على سؤال حول ما إذا كانت المرأة بمفردها في غرفة أو ربما تهدد أشخاصا آخرين.  كما لم يتم تأكيد التكهنات حول احتمال احتجاز رهائن.

أخبار ذات صلة
ألمانيا تكشف عن خطة لدعم نظام التقاعد بـ 200 مليار يورو
محاكمة مسؤولين في الاتحاد الألماني بتهمة الاحتيال
المصدر: وكالات
ألمانيا
الشرطة الألمانية
آخر الأخبار
حمدان بن زايد يترأس إجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
علوم الدار
حمدان بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «الهلال الأحمر»
اليوم 20:15
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اقتصاد
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اليوم 19:56
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
اليوم 19:53
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:25
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
الرياضة
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
اليوم 19:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©