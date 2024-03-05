انتشار مكثف للشرطة الألمانية مع تحصن امرأة في مستشفى

تحصنت امرأة 65 عاماً داخل مستشفى في مدينة أخن غربي ألمانيا، الاثنين، مما دفع الشرطة إلى القيام بعملية كبيرة.



وقالت الشرطة مساء الاثنين إن المرأة دخلت المستشفى بعد ظهر الاثنين، وبعد فترة وجيزة لوحظ دخان في المنطقة.



وذكرت صحيفة "بيلد" أن المرأة أطلقت الألعاب النارية داخل المستشفى. ورفضت الشرطة وإدارة الإطفاء وممثلو المستشفى التعليق على التقرير.



وأرسلت الشرطة قوات خاصة إلى المستشفى وتم إخلاء الغرف في المنطقة المحيطة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المرأة مسلحة وما إذا كانت تحتجز أشخاصاً آخرين.



وتم نشر "فرقة كبيرة" من الشرطة في الموقع، مع تواجد للكثير من مركبات الشرطة والإنقاذ في الخارج.



وقالت متحدثة باسم الشرطة: "لا تتوافر لدينا معلومات عن إصابة أي شخص". ولم يكن هناك رد في البداية على سؤال حول ما إذا كانت المرأة بمفردها في غرفة أو ربما تهدد أشخاصا آخرين. كما لم يتم تأكيد التكهنات حول احتمال احتجاز رهائن.