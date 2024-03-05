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ترامب يفوز في نورث داكوتا قبل مواجهات الثلاثاء الكبير

ترامب
5 مارس 2024 09:52

فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نورث داكوتا أمس الاثنين، وفقا لتقديرات مركز إديسون البحثي، وذلك قبل سلسلة من المواجهات المعروفة باسم الثلاثاء الكبير والتي من المتوقع أن تعزز تفوقه في سباق نيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

وحقق ترامب فوزا مريحا في ولاية نورث داكوتا على نيكي هيلي، آخر منافسيه المتبقين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة. ومن المتوقع أن يهيمن ترامب على مواجهات اليوم الثلاثاء عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية وإحدى المناطق الأميركية في أكبر يوم في الانتخابات التمهيدية.

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وحققت هيلي سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة أول انتصار لها في الانتخابات التمهيدية يوم الأحد في واشنطن العاصمة.
 

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
ترامب
الانتخابات الأميركية
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