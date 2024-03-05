ألمانيا تكشف عن خطة لدعم نظام التقاعد بـ 200 مليار يورو

نشرت الحكومة الائتلافية الألمانية خططها لتأمين تمويل نظام التقاعد الحكومي على المدى الأطول، بما في ذلك إنشاء صندوق بقيمة 200 مليار يورو (217 مليار دولا) بحلول منتصف العقد المقبل للاستثمار في الأسهم.

وبحسب وزارة المالية الألمانية، فإنه مؤسسة عامة مستقلة ستتولى إدارة هذا الصندوق الذي سيتم توفير أمواله من خلال قروض للحكومة الاتحادية وحصيلة بيع بعض الحصص الحكومية في الشركات. واعتباراً من حوالي 2035، سيتم تحويل عائدات هذه الاستثمارات إلى نظام التقاعد؛ بهدف ضمان استقرار مدفوعات التقاعد عند مستوى 48% من دخل المتقاعد على الأقل حتى نهاية العقد المقبل. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر ووزير العمل هوبرتوس هايل عرضاً هذه الخطة في مؤتمر صحفي بالعاصمة برلين اليوم الثلاثاء، كجزء من تحركات الحكومة الائتلافية لإعادة تجهيز نظام التأمين الاجتماعي في ألمانيا، للتغلب على مشكلة ارتفاع نسبة المسنين في المجتمع.

ومن المتوقع تدفق 10 مليارات يورو سنوياً في المتوسط من صندوق الاستثمار الجديد إلى نظام التقاعد اعتباراً من منتصف العقد المقبل.

وقال وزير العمل الألماني، إن الحكومة لا تريد خفض رواتب المتقاعدين ولا زيادة سن التقاعد لمواجهة الأزمة المالية لنظام التقاعد في البلاد.

أما وزير المالية، فقال إن خفض رواتب المتقاعدين أو زيادة سن التقاعد ليس حلاً طويل المدى لمشكلات نظام التقاعد.