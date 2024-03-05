تكساس تواصل جهود مكافحة حرائق الغابات

واشنطن (وكالات)

أكدت إدارة الغابات التابعة للحكومة المحلية في ولاية تكساس الأميركية، أمس، أن خمسة حرائق لا تزال نشطة بعد أكثر من أسبوع من حرائق مدمرة شهدتها الولاية بينها حريق أصبح الأسوأ على الإطلاق في تاريخ الولاية. وقالت الإدارة في بيان إن «سموكهاوس غريك» تحول إلى أسوأ حريق في تاريخ هذه الولاية ضمن خمسة حرائق لا تزال نشطة، مشيرة إلى أن نسبة احتواء هذه الحرائق تتراوح بين 15 و 85 %.

وأضافت أن «ظروف بيئة الحرائق ستعتدل خلال منتصف الأسبوع مما يقلل من خطر حرائق الغابات الكبيرة الجديدة التي تتميز بمقاومة عالية للسيطرة عليها». وتابعت أن «درجات الحرارة الباردة والرياح الأقل ستساعد في جهود الإخماد المستمرة لحرائق الغابات النشطة»، لكنها نبهت إلى أن خطر اندلاع حرائق جديدة سيبقى قائماً لبعض الوقت.

وحظرت الحكومة المحلية إشعال النيران في الأماكن المفتوحة في 65 مقاطعة كإجراء احترازي لمنع تمديد الحرائق أو اندلاع أخرى جديدة.