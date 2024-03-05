الصومال.. مقتل 50 إرهابياً من «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف العدالة مقتل أكثر من 50 من ميليشيات «الشباب» في عملية عسكرية مخططة بمحافظة جوبا السفلى جنوب البلاد.

وقال العدالة إنه «تم اعتقال 20 من العناصر الإرهابية في اليوم الرابع من سلسلة العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الصومالي بالتعاون مع القوات المحلية»، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصومالية «صونا» أمس. وأضاف «يواصل الجيش الصومالي لليوم الرابع على التوالي ملاحقة فلول ميليشيات الشباب في الغابات، وقد قُتل أكثر من 50 من العناصر الإرهابية، وتم أسر نحو 20 آخرين، وتحرير العديد من المناطق».

ووفق الوكالة، «أسفرت العمليات العسكرية المستمرة منذ السبت الماضي في القرى والمناطق التابعة لمحافظة جوبا السفلى عن مقتل العديد من عناصر وقيادات مليشيات الشباب واعتقال آخرين».