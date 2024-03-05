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طائرات أردنية وأميركية تسقط مزيداً من المساعدات على غزة

أرشيفية
6 مارس 2024 00:59

عمان (الاتحاد)

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أعلن الأردن والولايات المتحدة، أمس، أن طائرات أردنية وأميركية أسقطت دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية على غزة، شملت أكثر من 36800 وجبة. وتسبب الهجوم الإسرائيلي على غزة، في نزوح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون ونقص حاد في الغذاء والمياه والدواء. والوضع في شمال غزة هو الأسوأ، إذ لا تستطيع وكالات الإغاثة أو كاميرات وسائل الإعلام الوصول إليه. وكانت المنطقة هدفاً لعملية الإسقاط أمس. وتقول مصادر طبية: إن 15 طفلاً توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف في مستشفى واحد فقط في القطاع.  وتضاءلت إمدادات المساعدات لبقية قطاع غزة بشدة خلال الشهر الماضي، بعدما تقلصت بالفعل بشكل حاد منذ بداية الحرب. وباتت مناطق كاملة من القطاع محرومة تماماً من الغذاء. ونفذت الولايات المتحدة أول عملية إسقاط جوي لها يوم السبت الماضي فوق ساحل جنوب غرب غزة.

الأردن
الولايات المتحدة
فلسطين
إسرائيل
غزة
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