السلطة الفلسطينية تدفع جزءاً من رواتب موظفيها عن شهر يناير

رام الله (وكالات)

أفادت وزارة المالية الفلسطينية، أمس، بأنها ستدفع 65 في المئة من راتب يناير الماضي، لموظفي السلطة الفلسطينية في القطاعين المدني والعسكري مع تواصل الأزمة المالية التي تمر بها السلطة.

وأضافت الوزارة في بيان أن «موعد صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر يناير هو يوم الخميس بنسبة 65 في المئة من الراتب، وبحد أدناه 2000 شيقل».

وتعجز السلطة الفلسطينية للعام الثاني عن دفع رواتب كاملة لموظفيها في القطاعين المدني والعسكري، بسبب الأزمة المالية التي تمر بها.

وتابعت الوزارة في بيانها: «بقية المستحقات هي ذمة لصالح الموظفين، وسيتم صرفها عندما تسمح الإمكانيات المالية بذلك».

ولم تقدم الوزارة في بيانها مزيداً من التفاصيل حول مصدر الأموال التي ستدفعها لرواتب الموظفين.