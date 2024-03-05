الأربعاء 6 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان

نجيب ميقاتي (إرشيفية)
6 مارس 2024 01:00

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"بلدية دبي" تكثف حملاتها الرقابية في الأسواق استعداداً لشهر رمضان
الإمارات ومصر تنفذان ثالث إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية شمال غزة ضمن «طيور الخير»

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس، أن مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان ستبدأ خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين قدم مقترحاً بالتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ويدرسه حاليا رئيس مجلس النواب.
وأوضح ميقاتي أن المقترح يُركز على كيفية تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 على نحو كامل، لافتاً إلى أنه سيتحدث للمبعوث الأميركي في اليومين المقبلين، لبحث الموقف الإسرائيلي من مقترح إنهاء تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان. وقُتل، أمس، ثلاثة مدنيين هم زوجان وابنهما في ضربة إسرائيلية أصابت منزلاً في بلدة حولا الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ويسجل على نحو شبه يومي قصف متبادل عبر الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.
وكان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين قد أكد، أمس الأول خلال زيارته إلى بيروت، أن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل. وقال للصحافيين: تؤمن الولايات المتحدة بأن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لإنهاء العمليات العدائية الحالية. 

فلسطين
لبنان
غزة
نجيب ميقاتي
رمضان
إسرائيل
آخر الأخبار
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اقتصاد
آركابيتا تغلق صندوق لوجستي في المملكة العربية السعودية بقيمة 1.8 مليار ريال
اليوم 19:56
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يعتمد التشكيل الجديد للمجلس التنفيذي لإمارة دبي
اليوم 19:53
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس سيراليون يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:25
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
الرياضة
«أسبوع النزال» يفتح آفاق التميز لتنظيم الفعاليات «عالمية المستوى»
اليوم 19:19
الدوري الأميركي للسلة يعود إلى أبوظبي
الرياضة
الدوري الأميركي للسلة يعود إلى أبوظبي
اليوم 19:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©