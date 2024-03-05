ميقاتي: مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان تبدأ في رمضان

بيروت (الاتحاد)

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس، أن مفاوضات بشأن التهدئة في جنوب لبنان ستبدأ خلال شهر رمضان، لافتاً إلى أن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين قدم مقترحاً بالتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ويدرسه حاليا رئيس مجلس النواب.

وأوضح ميقاتي أن المقترح يُركز على كيفية تنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701 على نحو كامل، لافتاً إلى أنه سيتحدث للمبعوث الأميركي في اليومين المقبلين، لبحث الموقف الإسرائيلي من مقترح إنهاء تبادل إطلاق النار في جنوب لبنان. وقُتل، أمس، ثلاثة مدنيين هم زوجان وابنهما في ضربة إسرائيلية أصابت منزلاً في بلدة حولا الحدودية مع إسرائيل في جنوب لبنان، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية. ويسجل على نحو شبه يومي قصف متبادل عبر الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان، منذ اندلاع الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي.

وكان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين قد أكد، أمس الأول خلال زيارته إلى بيروت، أن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لوقف التصعيد بين لبنان وإسرائيل. وقال للصحافيين: تؤمن الولايات المتحدة بأن الحل الدبلوماسي هو المخرج الوحيد لإنهاء العمليات العدائية الحالية.